Wielokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek ponownie odniósł się krytycznie do plebiscytu na najlepszego sportowca roku organizowany przez „Przegląd Sportowy”. Znów wspomniał o polskich piłkarzach.

Fajdek już niejednokrotnie krytykował plebiscyt. Przy okazji wbijał szpile polskim piłkarzom, którzy w jego ocenie nie zasłużyli, aby zajmować w tym konkursie wysokie lokaty, bo jego zdaniem nie osiągnęli nic wielkiego dla Polski.

Tym razem w rozmowie z portalem wPolityce.pl, Fajdek ponownie powrócił do tematu. „To nie jest tak, że ja widziałbym siebie zawsze na pierwszym miejscu. Jest wielu sportowców, którzy osiągają ogromne sukcesy. Np. nie wyobrażam sobie, żebym w poprzednim roku wyprzedził Igę Świątek, która była fenomenalna i zrobiła dla polskiego sportu coś, co jest pierwszy raz historii. I to zasługuje na konkretne wyróżnienie. Tutaj problemem jest cały czas organizacja tego plebiscytu i podejście do tego plebiscyt” – mówił.

Wcześniej Fajdek wbijał szpilki n.in. Robertowi Lewandowskiemu, ale pytany o najlepszego polskiego piłkarza, nie miał wątpliwości. „Zdecydowanie Robert Lewandowski. Patrząc na skalę sukcesu, to Robert Lewandowski. Patrząc na sukcesy, to mamy kilku lepszych” – zauważa.

„Nie oceniamy popularności w plebiscycie „Przeglądy Sportowego”, tylko zdobyte tytuły. Nasza reprezentacja, pomimo starań, wielkiego wsparcia od kibiców i inwestowania ogromnych pieniędzy, jakoś kurczę ciągle jest coś nie tak. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja wygrała mundial. Popłakałbym się ze szczęścia” – powiedział Fajdek.

Sportowiec powrócił też do meczu Polski przeciwko Argentynie na ostatnim mundialu. „Bardzo bolesne [wydarzenie] dla mnie jako Polaka, dla mnie jako kibica. Widziałem szydzące spojrzenia i gesty w moją stronę, bo byłem ubrany w barwy narodowe. Było mi strasznie źle z tego powodu. Pierwszy raz w życiu tak się czułem i mam nadzieję, że ostatni” – powiedział Fajdek.

Przeczytaj również:

Źr. wplityce.pl