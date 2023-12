Serwis plejada.pl podaje informacje dotyczące zwolnień w TVP. Informator portalu podaje dość zaskakujący szczegół.

Rewolucji w TVP ciąg dalszy. Okazuje się, że po przejęciu budynku stacji telewizyjnej rozpoczęły się masowe zwolnienia zatrudnionych pracowników. Informuje o tym portal internetowy plejada.pl.

Jeden z informatorów serwisu przekazał następującą informację. Ujął w niej dość zaskakujący szczegół, jakoby zwolnienia odbywały się według klucza… alfabetycznego. – Pracownicy „Wiadomości” otrzymują mailowo wypowiedzenia. Idą alfabetycznie — wszyscy bez wyjątku – mówi informator portalu internetowego plejada.pl.

„Rzeczpospolita” informuje z kolei, że reporterzy „Wiadomości” są zwalniania jedynie z „obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Wszyscy otrzymali jednak informację, zgodnie z którą mają być gotowi do świadczenia pracy oraz „stawienia się w miejscu pracy na każde polecenie Pracodawcy”. Trudno jednak wyobrazić sobie, by ten zapis miał zostać wprowadzony w życie.

– Samo polecenie wysłania maili do pracowników miał wydać Daniel Gorgosz, dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych, parafował je p.o. dyrektora Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim – informuje portal rp.pl.

