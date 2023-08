Program Familiada opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie. Producenci szukają ludzi. Zainteresowanie jest ogromne.

– Nowy sezon Familiady zbliża się wielkimi krokami, przed nami mnóstwo nowych pytań i… kolejnych wyzwań dla Was! – czytamy we wstępie wpisu opublikowanego na profilu społecznościowym programu w serwisie Facebook.

Z dalszej części ogłoszenia dowiadujemy się, że poszukiwani są… ankietowani, czyli osoby, które udzielają odpowiedzi na zadane podczas programu pytania. Później ich głosy są zliczane. Te odpowiedzi, które mają najwięcej głosów są najwyżej punktowane podczas właściwej rozgrywki.

– To idealna okazja, by wziąć udział w tych jakże kultowych sondażach! – piszą producenci programu, którzy zachęcają do wzięcia udziału w naborze na ankietowanych.

Familiada szuka ankietowanych

W jaki sposób zostać ankietowanym? – W razie zainteresowania prześlij nam prywatną wiadomość z imieniem, wiekiem oraz krótkim opisem, dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Ciebie! – napisano.

– Widzowie, którzy brali już udział w ankietach, mogą to zrobić po raz kolejny – wystarczy krótka wiadomość z wyrażeniem takiej chęci! – czytamy w dalszej części ogłoszenia.

