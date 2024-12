Czy Zenek Martyniuk wystąpi podczas tegorocznego Sylwestra organizowanego przez TVP? O to pytają fani muzyka. Jest już odpowiedź stacji.

W tym roku TVP organizuje sylwestrowe wydarzenie w Chorzowie. Póki co podano do publicznej wiadomości, że podczas „Sylwestra z Dwójką”, bo tak nazywa się to wydarzenie, widzowie będą mogli zobaczyć i posłuchać m.in. Michała Szpaka, Andrzej Piasecznego czy Nataszę Urbańską.

Widzowie i fani pytają jednak, co z Zenkiem Martyniukiem, który w czasach, gdy u władzy pozostawało PiS miał pewne miejsce w sylwestrowym lineupie w trakcie wydarzeń organizowanych przez telewizję publiczną. Tym razem będzie inaczej i Martyniuk podczas Sylwestra nie zagra.

Dlaczego? TVP odpowiada. Stacja przesłała oświadczenie do redakcji serwisu internetowego pudelek.pl. – Sylwestra z Dwójką staramy się dostosować do oczekiwań widzów. Starannie przemyśleliśmy program tegorocznego wydarzenia – zaproszeni artyści i zespoły zaprezentują podczas imprezy muzykę, która odzwierciedla gusta szerokiej publiczności. Artystów wybraliśmy między innymi w oparciu o ideę różnorodności i świeżości, tak aby zaspokoić oczekiwania widzów w każdym wieku i o różnych preferencjach muzycznych – napisano.

Wcześniej Zenek Martyniuk komentował zaś publicznie swoją absencję. W rozmowie z Plejadą przyznał, że telefonu od TVP się wprawdzie nie doczekał, jednak nie ubolewa nad tym specjalnie.

