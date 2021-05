Za nami półfinałowy odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tym razem nie obyło się bez wpadki. Po występie Mai Hyży, Piotr Gąsowski określił ją imieniem… Agnieszka. Warto zaznaczyć, że Agnieszka Hyży to druga żona wokalisty Grzegorza Hyżego.

Lesław Żurek wygrał półfinałowy odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wspólnie z Pawłem Góralem, Mają Hyży i Michałem Meyerem będzie walczył za tydzień o zwycięstwo w programie. Pozostali uczestnicy, czyli Anna Maria Sieklucka, Tamara Arciuch, Magdalena Narożna i Piotr Gawron-Jedlikowski zaśpiewają w duetach.

Podczas piątkowego występu nie obyło się bez wpadki. Doszło do niej po występie Mai Hyży, która zaśpiewała hit Justina Biebera pt. „Yummy”. Wokalistka po raz kolejny udowodniła, że doskonale radzi sobie w programie. W ostatnich odcinkach jurorów zachwycały jej wykonania, podczas których wcielała się między innymi w Amy Winehouse czy Miley Cyrus.

Po występie doszło jednak do fatalnej wpadki. Piotr Gąsowski krzyknął: „A to była Agnieszka Hyży”. Błyskawicznie wybrnął z całej sytuacji, sama Maja również wydawała się rozbawiona. Jednak na pewno nie było im do śmiechu.

Agnieszka Hyży (dawniej Agnieszka Popielewicz) to druga żona Grzegorza Hyżego. O konflikcie Mai i Grzegorza wiadomo nie od dziś, w ostatnim czasie znacząco się on zaostrzył. Trudno się dziwić, że reakcje internautów były jednoznaczne. „Ale pan Gąsowski gafę dowalił” – czytamy. „Gąs, ale wstyd, imieniem obecnej żony byłego męża, z którym ma się kosę… Wstyd Piotrze” – brzmi inny komentarz.

Źr.: Polsat