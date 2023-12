Dawid Kubacki nie pojedzie na Turniej Czterech Skoczni? To niestety możliwy scenariusz. Okazuje się, że nasz skoczek jest poważnie chory.

Głos ws. sytuacji związanej z Dawidem Kubackim zabrał szkoleniowiec polskiej kadry narodowej w skokach narciarskich – Thomas Thurnbichler. Trener biało-czerwonych powiedział wprost o stanie zdrowia, w jakim znajduje się jeden z najlepszych polskich skoczków.

Zarówno Kubacki, jak i Paweł Wąsek, czyli kolejny z polskich skoczków, są poważnie chorzy. – We wtorek miał 38,5 stopnia (Kubacki – przyp. red.), a Wąsek nawet do 39. To bardzo poważna infekcja – powiedział Thurnbichler w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Trener polskiej kadry narodowej przyznał, że na ten moment nie można określić czy obaj zawodnicy faktycznie pojadą na Turniej Czterech Skoczni, czyli jedne z najbardziej prestiżowych zawodów rozgrywanych podczas sezonu zimowego.

– Dzień po dniu będziemy obserwować ich stan. Do 25 grudnia podejmiemy decyzje czy wystąpią na Turnieju Czterech Skoczni – powiedział Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem.

Na ten moment nie wiadomo więc zbyt wiele. Należy liczyć, że zarówno Kubacki, jak i Wąsek zdążą się wykurować. Jeżeli nie, wówczas nasza reprezentacja pojedzie na Turniej Czterech Skoczni osłabiona.

