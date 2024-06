Fatalne wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry na pewno nie wystąpi w meczu z Holandią podczas Euro 2024.

„Lewy” zszedł z boiska w pierwszej połowie meczu z Turcją. Już wtedy kibice byli zaniepokojeni, jednak pierwsze komunikaty wskazywały, że nie jest to poważna kontuzja. We wtorek napastnik FC Barcelony przeszedł badania, które wykluczyły jego występ podczas starcia z Holandią.

– U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski.

🚨🇵🇱 Robert Lewandowski nie zagra z Holandią!



U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – informuje Jacek Jaroszewski. pic.twitter.com/z6WU8xCX3A — Jakub (@Jakub937) June 11, 2024

W komunikacie wydanym przez PZPN zrelacjonowano również sytuację innych zawodników, którzy odnieśli urazy w meczu z Turcją. Mowa o Pawle Dawidowiczu oraz Karolu Świderskim. – Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni – powiedział lekarz kadry.

Raport medyczny po meczu z Turcją:



W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Turcją. Przedstawiamy raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego, dotyczący zawodników, którzy doznali urazów w tym spotkaniu.



– Dzisiaj w Enel–Med… pic.twitter.com/juwldKkHb7 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024

Przeczytaj również: