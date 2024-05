Mija doba od zamachu na życie słowackiego premiera Roberta Fico. W szpitalu polityk przeszedł operację. Wszystko wskazuje na to, że lekarzom udało się ustabilizować jego stan. Tymczasem prezydent elekt Słowacji Peter Pellegrini odwiedził w czwartek w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy.

Pellegrini odbył krótkie spotkanie z Fico. Później rozmawiał z mediami na temat stanu zdrowia szefa słowackiego rządu. „Był o włos od śmierci. Jest w poważnym stanie i jest bardzo zmęczony” – powiedział prezydent elekt.

„To była bardzo osobista rozmowa o tym, jak się czuje Robert Fico” – przekazał Pellegrini. Prezydent dodał, że w czasie spotkania nie mógł poruszać tematów politycznych. Zaznaczył, że cała rozmowa trwała około kilku minut.

Jak informuje RMF FM, Pellegrini wystąpił z apelem do obywateli Słowacji, aby ci przemyśleli to, do czego doszło w środę i zdali sobie sprawę z tego, że na Słowacji została przekroczona czerwona linia. „Należy odrzucić przemoc, aby kraj mógł powrócić do normalnego życia politycznego” – apelował prezydent elekt.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM