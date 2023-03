Nasze myśli są z Wami, Dawidzie i Marto! Bądźcie silni – napisała Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). Organizacja wydała komunikat dotyczący sytuacji Dawida Kubackiego.

Przypomnijmy, że Dawid Kubacki zrezygnował ze startu w niedzielnym konkursie w Vikersund. Polak wrócił z Norwegii do kraju, ponieważ jego żona walczy o życie. – Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie – podkreślił zawodnik.

– Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze – podkreślił.

Po dramatycznej wiadomości w stronę Kubackiego popłynęły słowa wsparcia. Specjalny komunikat wydała także Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

FIS wydała komunikat ws. Kubackiego

„Dawid, jesteśmy niezwykle zasmuceni informacją dotyczącą twojej żony, Marty. Wszyscy uwielbiamy oglądać twoje zmagania (sportowe – red.) i wiemy, że będziemy czynić to dalej, ale rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, jaka rywalizacja się odbywa” – napisano w komunikacie.

FIS w dalszej części zwróciło się ze specjalnym apelem do środowiska kibiców skoków narciarskich. „Jako rodzina skoków narciarskich, silnie cię wspieramy i wysyłamy Marcie najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że Twoja prywatność zostanie uszanowana i o to prosimy wszystkich kibiców” – podkreślili. „Nasze myśli są z Wami, Dawidzie i Marto! Bądźcie silni” – dodaje federacja.

Dawid Kubacki nie wystartuje w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich do końca sezonu 2022/2023. Powodem są poważnie problemy zdrowotne jego żony, Marty. Kilka słów od samego Dawida: https://t.co/aCfSrPLJDe — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 20, 2023

