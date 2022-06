Nie taki koniec wyobrażali sobie kibice i organizatorzy gali High League 3. Wydarzenie zostało przerwane przed walką wieczoru – starciem Denisa Załęckiego i Mateusza Kubiszyna. Na trybunach doszło do awantury, w bójkę wcale się obecni w Ergo Arenie kibice Lechii Gdańsk i Elany Toruń.

Jednym wielkim zamieszaniem zakończyła się trzecia edycja gali High League. Wydarzenie organizowane w trójmiejskiej Ergo Arenie musiało zostać przerwane przed ostatnią walką pomiędzy Denisem Załęckim i Mateuszem Kubiszynem. Wszystko za sprawą starcia pseudokibiców Legii Gdańsk i Elany Toruń.

Załęcki to od lat zadeklarowany kibic Elany, która – mówiąc krótko – ma „kosę” z Lechią. Organizatorzy High League zapraszając zawodnika do walki w Ergo Arenie powinni przewidzieć, że razem z nim pojawią się kibice toruńskiej drużyny. Jednocześnie walka odbywała się na „terenie” Lechii, więc nie zabrakło też sympatyków gdańskiej drużyny. Łącząc to z ostrymi wypowiedziami Załęckiego, można było się spodziewać, że sytuacja będzie napięta.

I tak faktycznie było, chociaż „napięta” to mało powiedziane. W pewnym momencie na trybunach doszło do regularnej bójki pomiędzy pseudokibicami obu drużyn. Sytuację próbowała opanować policja, a nagrania z całego zdarzenia trafiły już do mediów społecznościowych.

Ostatecznie konieczne było podjęcie decyzji o przerwaniu gali i odwołaniu ostatniej walki.

Kibice Lechii Gdańsk skradli show i zakończyli #highleague3 🤨

A organizatorzy są przygłupami robiąc w Gdańsku walkę kibola z Elany, obrażającego kibiców Lechii w necie😂

Prawilny Denis Załęcki wyzywający od konfidentów, hale opuszczał z policją a gangsta Malik prawie płakał😎 pic.twitter.com/6fgH6D9iQd — Duke (@boksinf) June 4, 2022

Walka Denisa z Don Diego odwołana, ciekawe czemu 😂 #highleague3 pic.twitter.com/KLzuQaDuqr — Sebastian (@Sebinho93x) June 4, 2022

Czytaj także: Świątek zobaczyła Lewandowskiego na trybunach. Oto jej reakcja. Wszystko nagrały kamery [WIDEO]

Źr.: WP SportoweFakty, mma.pl, Twitter