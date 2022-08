Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO w Elblągu to kolejne wydarzenie organizowane przez Telewizję Polską. Jednym z prowadzących będzie Tomasz Kammel. Z zapowiedzi wydarzenia i obecności swojego kolegi po fachu zadrwił Piotr Gąsowski.

Ida Nowakowska, Aleksander Sikora, Karolina Pajączkowska i Tomasz Kammel mają prowadzić Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO. Wydarzenie będzie miało miejsce w Elblągu i będzie transmitowane przez Telewizję Polską. I pewnie nie byłoby o nim tak głośno, gdyby nie plakat promujący wydarzenie, na którym prowadzący pojawiają się w strojach wojskowych.

Obok tego Piotr Gąsowski, aktywnie komentujący bieżące wydarzenia w mediach społecznościowych, nie mógł przejść obojętnie. Zwrócił się do Tomasza Kammela. „Padłem!!! I leżę…!!! Tomek, do twarzy Ci w moro… i z tą rakietą! JEst moc! Narodowa duma mnie, normalnie, od środka rozrywa jak granat! Zazdroszczę, że będziesz zapowiadał Pana Jana Pietrzaka! A może i „cud życia” się pojawi?! Serdeczne gratulacje!!!” – napisał na Instagramie.

Tomasz Kammel na zaczepkę nie zareagował, ale zareagował za to Maciej Dowbor, który wspólnie z Piotrem Gąsowskim prowadzi między innymi program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. „Ale jakbyśmy tak razem mogli w mundurach… Ty i ja… na scenie… to w sumie… Czemu by nie?!” – napisał. „No przecież my jesteśmy stworzeni do koncertu w mundurach!! Gdzie znajdziecie takich słodziaków jak MY” – dodał.

