Były dowódca jednostki GROM gen. Roman Polko w rozmowie z TVP Info odniósł się do rozmów Joe Bidena z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy rozmawiali w mijającym tygodniu o sytuacji wokół Ukrainy. Pojawiły się niepokojące doniesienia o możliwych ustępstwach, na jakie poszedł Biden.

Gen. Polko ocenił, że NATO powinno postawić Putinowi twarde warunki. „Muszą jasno zadeklarować, że nie będzie podziału stref wpływów i podjąć działania pomagające odbudować armię ukraińską. Jej budżet to połowa tego, co wydaje Polska, a przestrzeń i wyzwania są dużo większe” – mówił.

W rozmowie Bidena z Putinem pojawiła się informacja, że fragment o amerykańskich sankcjach za Nord Stream 2 (dla rosyjskich podmiotów) zniknął we wtorek z nowej wersji projektu budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych. Natychmiast podniosły się głosy, że to element nieznanego publicznie porozumienia pomiędzy USA i Rosją.

Gen. Polko bardzo krytycznie ocenia możliwość zawarcia tego typu porozumienia. „To byłby czarny, putinowski scenariusz. Z pewnością Putina nie stać na pełnoskalową wojnę i konfrontację z NATO. Nie wytrzymałby tego militarnie i gospodarczo. Ma słabsze karty niż Sojusz. Gdyby więc wygrał oportunizm, konformizm i za cenę świętego spokoju pozwolono by Putinowi zrealizować kolejny strategiczny projekt i wygrać wojnę energetyczną, o którą mu chodzi, czyli bitwę energetyczną, to nie wróżyłoby dobrze” – mówił.

„Już czas, by to USA, Niemcy, Francja, Włochy przejęły inicjatywę i to one zaczęły dyktować warunki prezydentowi Rosji, który języka gestów dyplomatycznych za bardzo nie rozumie, ale język czynów już tak” – przekonywał gen. Polko.

„Putin musi jasno usłyszeć: „Nie akceptujesz tego? Chcesz konfrontacji? To będziesz ją miał”. Putin nie może sobie pozwolić na żadną większą konfrontację, bo by ją przegrał. Blokada Nord Stream 2 oznaczałaby dla niego potężne uderzenie gospodarcze, dużo większe niż dla Europy” – ocenił gen. Polko.

Źr. tvp.info