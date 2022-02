Były dowódca jednostki GROM gen. Roman Polko w rozmowie z portalem wPolityce.pl bardzo ostro ocenił działania Władimira Putina, którego określił mianem „bandyty”. Jednocześnie pochwalił wywiad amerykański za ustalenie szczegółów planowanej przez Rosjan prowokacji i podanie ich do wiadomości publicznej.

Gen. Polko podkreślił, że ujawnienie informacji o planowanej prowokacji potwierdziło, kim jest jest Putin. „Przede wszystkim zostało udowodnione to, co już poniekąd wiedzieliśmy i co nawet prezydent Biden powiedział, że Putin jest bandytą. On wysyła skrytobójców po to, żeby mordowali niewygodnych dla niego dziennikarzy, polityków, atakuje Europę Zachodnią ludzką bronią, migrantami, łamie wszelkie postanowienia, konwencje międzynarodowe i organizuje tego typu prowokacje” – wyliczał.

Czytaj także: Gen. Skrzypczak: „Polskie wojsko pilnuje płotu, a powinno osiągać zdolność do tego, co się może wydarzyć”

„Naprawdę obawialiśmy się takiej prowokacji, gdzie niektórzy pukali się w czoło, że przecież tak daleko nikt by się nie posunął. Obawialiśmy się prowokacji na granicy polsko-białoruskiej i ten scenariusz rysowania takiego punktu, który poniekąd usprawiedliwiałby jakąś rosyjską ofensywę, polegający na tym, że Ukraina dokonała ataku na suwerenne terytorium Rosji, jest absurdem wydawałoby się nie do uwierzenia, ale niestety trolle internetowe Putina rzeczywiście wyznają tą Goebbelsowską wiarę, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. Ludzie zaczynają w to wierzyć” – powiedział gen. Polko.

Gen. Polko: „To wierzchołek góry lodowej”

Wojskowy przyznał jednocześnie, że to jedynie „wierzchołek góry lodowej”, bo „wiele innych prowokacji jest przygotowywanych”. „Niestety mamy do czynienia z przekręcaniem rzeczywistości w dość bezczelny sposób, odwracaniem jej o 180 stopni. Czynienie z Ukrainy agresora, a z Rosji biednego kraju, który się musi bronić, jest wpisane w retorykę Putina (…)” – podkreślił gen. Polko.

Czytaj także: Polska gotowa wesprzeć Ukrainę! Jest oficjalna deklaracja premiera Morawieckiego

Były dowódca jednostki GROM stwierdził, że należy podjąć bardziej aktywne działania na polu walki propagandowej. „(…) kluczowe byłoby w tym momencie przejście z takiej obrony i dementowania tych nieprawdziwych informacji do medialnej ofensywy, a w szczególności do działań, które by być może w jakiś sposób niszczyły czy blokowały te serwery, które w taki sposób trują ludzkie umysły” – powiedział gen. Polko.

Źr. wPolityce.pl