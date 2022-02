Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl wskazał prosty sposób na zmuszenie Władimira Putina do złagodzenia kryzysu wokół Ukrainy. Polski generał zasugerował, że przeciwko rosyjskiemu prezydentowi należałoby użyć tej samej broni, jaką on stosuje wobec świata.

Gen. Skrzypczak uważa, że Rosja nie napadnie na Ukrainę, „bo na pewno nie wygra tej wojny”. Przyznał jednak, że Putin będzie cały czas prowadził działania hybrydowe. „Putin będzie za to cały czas „kąsał”. Ataki będą nieustanne, będą dokonywane przez separatystów, choć zapewne również przez wojsko rosyjskie” – ocenił.

Czytaj także: Rosja zaatakuje w ten sposób? Wlk. Brytania publikuje nagranie [WIDEO]

Polski generał nie wierzy też, że ruchy rosyjskich wojsk to odwrót, o którym mówią Rosjanie. „To jest maskowanie operacyjne. Wszystkie manewry wojska przy granicy z Ukrainą to maskowanie operacyjne, w ramach którego prowadzone są działania pozorne. Rosjanie są w tym mistrzami” – zapewnia gen. Skrzypczak.

„I tak Rosjanie mogą pokazywać działania w jednym rejonie, gdy w istocie będzie prowadził je w drugim. Na przykład: pozornie prowadzi działania w rejonie Doniecka, a skrycie wykonuje działania prowadzące do uderzenia w innym miejscu” – wyjaśnia gen. Skrzypczak.

„Manewry pozorne wojsk mają na celu zmylenia przeciwnika co do czasu, miejsca i kierunku uderzenia – dokładnie tak jest to określone w doktrynie rosyjskiej. Ma to więc zmylić Ukraińców co do tych trzech rzeczy” – dodaje.

Gen. Skrzypczak ma sposób na Putina

Wojskowy krytycznie ocenia dotychczasowe działania NATO. „(…) Zachód jest miękki, bo nie postawił Putinowi ultimatum. Bo jeżeli Putin nie jest pod ścianą, to może się tam znaleźć wyłącznie wskutek ultimatum. Możemy np. dać mu pięć dni na deeskalację, w przeciwnym razie wdrażamy sankcje. A co wydarzyło się dotychczas? Nic. Tylko mówią, spotykają się, jeżdżą, deklarują i nic z tego nie wynika” – powiedział gen. Skrzypczak.

Czytaj także: Rosja znowu podaje, że wycofuje wojska. Tym razem pokazano listę jednostek

„A przecież można łatwo pokonać Putina jego własną bronią. Skoro terroryzuje świat, czemu by nie sterroryzować Putina, że jeżeli natychmiast się nie wycofa, rozpoczynamy wdrażanie sankcji – niezależnie od tego, czy dojdzie do wojny, czy też nie” – powiedział gen. Skrzypczak.

Źr. wPolityce.pl