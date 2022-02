Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl przewidywał rozwój sytuacji na Ukrainie. W poniedziałek Rosja uznała niepodległość separatystycznych republik ludowych donieckiej i ługańskiej.

„Wypełnia się scenariusz, który Putin od dawna miał opracowany i zaplanowany” – powiedział gen. Skrzypczak. „Dzisiaj w nocy wprowadził w obręb Doniecka i Ługańska dwa pułki zmechanizowane – niewielki potencjał wojskowy, niewielkie siły, ale wystarczające do tego, żeby wesprzeć separatystów i prawdopodobnie ich celem jest całkowite opanowanie obu obwodów: donieckiego i ługańskiego” – powiedział.

Wojskowy wskazał możliwy rozwój wydarzeń. „Wypełnia się scenariusz aneksji części terytorium Ukrainy przez siły zbrojne Rosji czyli włączanie coraz większej części Ukrainy do terytorium Rosji. Putin będzie to w tej chwili realizował etapami” – przekonuje gen. Skrzypczak. „Będzie wyrywał fragmenty Ukrainy, włączał je do obwodu donieckiego, ługańskiego powiększając ich terytorium” – mówił.

Gen. Skrzypczak zapowiada „lokalne powstania” na Ukrainie

„Zresztą Putin nie tylko tam wojska wprowadził – czołgi są w Doniecku czy Ługańsku – ale jednocześnie od kilku dni przerzuca do rejonu wschodniej Ukrainy, szczególnie między Mariupolem a Odessą i na północ od Morza Czarnego żołnierzy grupy Wagnera i inne siły specjalne, których celem jest wywoływanie lokalnych powstań przeciwko władzy ukraińskiej” – mówił dalej gen. Skrzypczak.

„Te lokalne powstania opanują jakieś terytorium, ogłoszą niezależność, po czym poproszą rosyjską armię o pomoc, ponieważ ogłoszą światu, że wojska ukraińskie ich mordują. Putin oczywiście w ramach ratowania rosyjskich obywateli wyśle swoje kolejne wojska i to będzie kolejna część terytorium Ukrainy, która zostanie zaanektowana i włączona do Rosji. To będzie proces postępujący. Aneksja – jak ją nazywam – będzie miała charakter kroczący. Putin będzie wchłaniał Ukrainę etapami” – wskazał gen. Skrzypczak.

„Na pewno póki co, ma zamiar wchłonąć wschodnią część Ukrainy, a co do zachodniej mam wątpliwości, ponieważ tam nie ma tylu zwolenników Putina co we wschodniej i się okaże, że w zachodniej części Ukrainy Putin może mieć problemy z antyrosyjską partyzantką, co z kolei mogłoby wywołać retorsje w narodzie rosyjskim, który by dostrzegł zagrożenie podobne do zagrożenia, jakie miało miejsce dla armii rosyjskiej w Afganistanie” – podkreślił gen. Skrzypczak.

