Do sieci trafiło nowe nagranie z udziałem Władimira Putina. Widać na nim jak rosyjski generał Wiktor Zołotow przekonuje swojego zwierzchnika o dużym poparciu dla Rosji na terenach okupowanych znajdujących się na terytorium Ukrainy.

24 lutego Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Wojskom Putina udało się zająć część terytorium Ukrainy, które obecnie znajdują się pod rosyjską okupacją. W sieci możemy obejrzeć wiele nagrań, np. z Chersonia, na których dobitnie widać, iż miejscowa ludność nie godzi się na okupację i głośno przeciwko temu protestuje.

Pomimo tego Rosjanie próbują przekonywać, że jest inaczej. Ostatnio udostępniono w mediach społecznościowych wideo z udziałem Władimira Putina oraz generała Wiktora Zołotowa. Ten drugi przekazuje dyktatorowi „dobre wieści”. Opowiada bowiem o tym, że na okupowanych przez Rosjan terenach jest duże poparcie dla kremlowskiej władzy.

Film odbił się szerokim echem w sieci, a internauci śmieją się, że mina Władimira Putina nie wskazuje na to, by wierzył w to, co mówi mu jego podwładny. – Chyba Zołotow nie przekonał Putina, mówiąc o odczuwalnym poparciu ludności na ziemiach okupowanych – napisało dziennikarz Michał Potocki, który udostępnił na swoim profilu krótki fragment filmu.

– Od razu widać, że ponoszą zwycięstwo – zażartował Szymon Kardaś, ekspert od energetyki, nawiązując do zasępionego wyrazu twarzy rosyjskiego dyktatora, który zdecydował o inwazji na Ukrainę.