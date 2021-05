Roman Giertych za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawił zdumiewającą teorię. Chodzi o niedawne negocjacje Lewicy z rządem i osiągnięte w ich efekcie porozumienie w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy. Środowiska skupione wokół Koalicji Polskiej nie szczędziły krytyki pod adresem Lewicy.

W miniony wtorek Lewica ogłosiła zakończenie negocjacji z rządem i osiągnięcie porozumienia w sprawie ważnego głosowania. „Po pewnych negocjacjach, rząd zgodził się na warunki Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział po spotkaniu z premierem Robert Biedroń europoseł Lewicy.

Lewica jako warunki stawiała m.in. budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem. „Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych” – mówił Biedroń. „Przynajmniej 30 proc. środków z KPO trafi do samorządów” – wyliczał. „Dodatkowo trafi 300 mln euro do branż poszkodowanych w pandemii, w tym do gastronomicznej i hotelarskiej” – dodał.

Negocjacje z rządem wywołują olbrzymie emocje wśród innych ugrupowań opozycyjnych. Na polityków tej formacji spadła prawdziwa lawina krytyki. Płynęła ona głównie ze strony polityk Koalicji Obywatelskiej i środowisk medialnych ją popierających. Lewica stała się także obiektem ataku Strajku Kobiet. W gronie krytyków znalazł się również Roman Giertych.

Giertych sugeruje wpływ służb rosyjskich

Roman Giertych już wcześniej krytykował Lewicę za prowadzenie rozmów z rządem. Tym razem za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił zasugerować nieco bardziej mroczny scenariusz. W jego ocenie wpływ na negocjacje mogły mieć… rosyjskie służby specjalne.

„Uważam, że sojusz Lewicy z PiS mógł być zainspirowany przez służby. Rosyjskie” – napisał Giertych.

Uważam, że sojusz Lewicy z PiS mógł być zainspirowany przez służby. Rosyjskie. — Roman Giertych (@GiertychRoman) May 2, 2021

