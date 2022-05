Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 40 miliardów dolarów. Jest on więc wyższy, niż apelował wcześniej prezydent Joe Biden. Sprawą teraz zajmie się Senat.

Kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przegłosowanie kolejnego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Apelował on o wsparcie warte 33 miliardy dolarów. Wiele wskazuje na to, że będzie ono jeszcze większe.

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła bowiem pakiet pomocy o wartości aż 40 miliardów dolarów. Za projektem głosowało 368 członków Izby, przeciw było 57 polityków.

Sprawa przekazania Ukrainie ogromnego pakietu wsparcia trafi teraz do amerykańskiego Senatu. Już wcześniej zapewniał on, że zajmie się tym w trybie nadzwyczajnym.

Czytaj także: Najnowsze informacje wywiadu: Putin chce przenieść wojnę na terytorium innego kraju!

Źr.: TVP Info