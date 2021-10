Były poseł PiS Zbigniew Girzyński wystąpił w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i”. Podczas rozmowy na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce doszło do awantury.

Girzyński nie krył oburzenia faktem, że niektórzy europosłowie z Polski poparli rezolucję uderzającą w Polskę. „Na pewno nie jest rzeczą przyzwoitą, bez względu na to czy ktoś lubi polski obecny rząd, czy nie, podnoszenie ręki za tym, żeby karać za to, że się nie lubi tego rządu, Polaków, zabierając pieniądze, które nam się wszystkim w Polsce należą, bo płacimy do Unii składki” – mówił.

Czytaj także: Sondaż. Co Polacy sądzą o metodach UE? Wynik jednoznaczny

Olejnik nie zgodziła się z tymi słowami. „Czy pan nie słyszał, o czym mówili europosłowie? Oni właśnie pochylali się nad losem Polek i Polaków, aby każdy z nas miał prawo do sprawiedliwego sądu” – stwierdziła. „Jeżeli pani chce, żebym odpowiedział na jakiekolwiek pytanie, to proszę dać mi mówić i nie przerywać” – denerwował się Girzyński.

Girzyński: „To jest skandal”

„Jeśli pani mówi, że tylko zwolennicy Władimira Putina klaskali Mateuszowi Morawieckiemu podczas jego przemówienia w PE, to jest to skandal. Nie ma większych zwolenników prezydenta Rosji niż politycy niemieccy, którzy wspólnie z nim wybudowali Nord Stream II. I to z Tuskiem na czele” – mówił Girzyński.

„Jeżeli mogę przerwać panu tyradę. Od wielu lat w Polsce rządzi PiS. Andrzej Duda przyjaźnił się z byłym prezydentem USA i w żaden sposób nie zadziałaliście przeciwko budowie Nord Stream II. Nawet nie ściągnęliście wraku tupolewa ze Smoleńska. Proszę nie mówić w kółko o Donaldzie Tusku” – wtrąciła Olejnik.

Czytaj także: Kempa rozpłakała się na antenie. Sikorski przesadził. „Byłby w stanie bić kobiety”

Girzyński nie wytrzymał. „Co pani ma z tym wrakiem? Co to ma wspólnego? Jaki związek ma Donald Trump z Nord Stream II? Co mógł zrobić polski rząd? Pani doskonale wie, że to jest inwestycja rosyjska i niemiecka” – oburzał się.

Źr. dorzeczy.pl; TVN24