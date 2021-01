Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski ogłosił poluzowanie obostrzeń w trzech sferach. Jedną z nich są godziny dla seniorów, które przestaną obowiązywać od 1 lutego.

Dotąd godziny dla seniorów obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12. W tym czasie zakupy w sklepach, drogeriach i aptekach mogły zrobić jedynie osoby, które ukończyły 60 rok życia. To nie wszystko, bo tego typu obostrzenie obowiązywało dotąd także w placówkach pocztowych.

Godziny dla seniorów przestają obowiązywać

„Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Przychylamy się do tego apelu i od 1 lutego godziny dla seniorów zostają zniesione” – ogłosił w czwartek Adam Niedzielski.

„Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny. Mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i godziny dla seniorów zostają zniesione od 1 lutego.” – zaznaczył Niedzielski.

„Wydaje się, że też tak, jak postępują szczepienia w grupie seniorów będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację. I mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku” – powiedział minister.

Godziny dla seniorów wprowadzono w Polsce 15 października 2020 r.

Inne obostrzenia pozostają do 14 lutego

Poza galeriami handlowymi, godzinami dla seniorów i galeriami sztuki, obostrzenia pozostają w dotychczasowym wymiarze. „Sytuacja epidemiczna trochę się poprawiła w ostatnim tygodniu. To zasługa dyscypliny społecznej – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, ta sytuacja ma także przełożenie na sytuację w szpitalach. – Pierwszy raz od bardzo długiego czasu liczba hospitalizacji spadła poniżej 14 tys.” – mówił Niedzielski.

„Sytuacja w Polsce wydaje się w tej chwili ustabilizowana, ale musimy wyraźnie powiedzieć o dwóch ryzykach. Jedno dotyczy sytuacji międzynarodowej, a drugie nowych mutacji wirusa” – dodał minister. „Mamy bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno przypuszczać, że Polska będzie „zieloną wyspą” na tle zachorowań w innych krajach Europy. Nie uwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne” – powiedział Niedzielski.

Obecne obostrzenia potrwają do 14 lutego. „Czyli jest to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów” – powiedział Niedzielski.

Źr. RMF FM; Polsat News