Edyta Górniak po raz kolejny zabrała głos w sprawie szczepień na COVID-19. Wokalistka w nagraniu udostępnionym na Instagramie po raz kolejny sceptycznie odniosła się do Narodowego Programu Szczepień.

To nie pierwszy raz, gdy Edyta Górniak sceptycznie wypowiada się na temat pandemii koronawirusa oraz szczepień przeciwko COVID-19. Przez ostatnie miesiące wokalistka zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami, które odbiły się szerokim echem w mediach. Teraz znów postanowiła zabrać głos.

Edyta Górniak wyznała, że woli swoje życie poświęcić Bogu, a nie człowiekowi. „Ja osobiście wolę powierzyć swoje życie w ręce nieomylnego Boga niż w ręce omylnego człowieka. Bóg nie zrobi nam krzywdy, a człowiek nawet, gdyby miał dobre intencje, może się pomylić” – powiedziała.

Odnosząc się do Narodowego Programu Szczepień, Edyta Górniak stwierdziła, że decyzję w tej kwestii każdy musi podjąć sam. Ona jednak podtrzymuje, że się na to nie zgodzi. „Ja nie będę chciała być obiektem doświadczenia, które może pokazać, że niesłusznie zaufałam. Nikt mnie wtedy nie przeprosi. Odpowiadam za siebie, za swoje życie. Decyzja zależy od was, czy zgodzicie się poddać temu doświadczeniu” – mówiła. „Nawet gdyby ten zastrzyk miał pomóc ludziom, to jest nazbyt wiele kontrowersji wokół tego, opinii lekarzy i naukowców. Z powodu tego, że te opinie nie są zbieżne, nie zgodzę się być królikiem doświadczalnym” – dodała.

Wokalistka dała również swoim fanom rady, jak radzić sobie w tak trudnym czasie. „Nie przywiązywać się do żadnej sytuacji, do myśli, że cokolwiek jest na zawsze” – powiedziała Edyta Górniak. „Trzymanie się czegoś kurczowo na zawsze nie jest filozofią życia. Stałość nie istnieje. Oderwijcie sie od tego przyzwyczajenia, odczujcie umysł, umysł przywiązany do planu 3D, czyli do życia w materii bez duchowości” – dodała.

