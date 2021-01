Politycy Konfederacji już niejednokrotnie krytykowali obostrzenia wprowadzane przez rząd z powodu pandemii koronawirusa. Na antenie Polsat News Robert Winnicki wprost wezwał władze do „odwołania lockdownu”.

Politycy zaproszeni do Polsat News dyskutowali m.in. o powrocie dzieci do szkół, co być może nastąpi już po 17 stycznia. Niektórzy politycy krytykowali rząd, że ten zamierza posłać dzieci do szkół, gdy wciąż trwa epidemia. Tymczasem zupełnie odwrotny punkt widzenia zaprezentował Robert Winnicki z Konfederacji.

„Dzieci powinny jak najszybciej wrócić do szkół. Przykład przedszkoli pokazuje, że szkoły nie są jakimiś wielkimi rozsadnikami epidemii” – argumentował Winnicki. Poseł zaznaczył, że normalna edukacja powinna wrócić we wszystkich typach szkół. „Studia w systemie online to fikcja” – wskazał.

Winnicki wzywa do „odwołania lockdownu”

Poseł zwrócił także uwagę, że radykalne obostrzenia dały się we znaki różnym branżom. „Druga sprawa to fakt, że pozamykanych jest mnóstw branż. Ubiegły rok wiele przedsiębiorstw przeszło źle bądź plajtowało, a teraz szykuje nam się armagedon gospodarczy” – powiedział Winnicki.

„Żądamy odwołania lockdownu. Żądamy, żeby rząd przestał ignorować skutecznie terapie, np. amantadyną. Przedsiębiorcy są przygotowani i chętni, żeby działać w reżimie sanitarnym” – podkreślił Winnicki.

Nowe zakażenia

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane dotyczące pandemii koronwirusa. W ciągu ostatniej doby zanotowano 9 410 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń. Jednocześnie nastąpił spadek zgonów, bo koronawirus przyczynił się do śmierci 177 osób.

