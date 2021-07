Jarosław Gowin od dłuższego czasu doprowadza do tarć w obozie rządzącym. Poseł Kamil Bortniczuk w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił plan wicepremiera. Według niego, lider Porozumienia ma celowo prowokować prezesa PiS, aby ten wyrzucił go z rządu.

Gowin wszedł w ostry konflikt Kaczyńskim co najmniej od ubiegłorocznych tzw. wyborów kopertowych, które jednak nie doszły do skutku. Przez kolejne miesiące lider Porozumienia wielokrotnie utrudniał przeprowadzanie niektórych reform. W ostatnim czasie różnica zdań nastąpiła wokół tzw. „ustawy anty-TVN”.

Bortniczuk w rozmowie z „SE” ujawnił taktykę lidera Porozumienia. „Gowin szuka sam pretekstu do tego, żeby Jarosław Kaczyński mógł go wyrzucić z rządu. Wszystko zaczęło się od wyborów prezydenckich, później RPO, teraz Polski Ład i sprawa z TVN” – mówi.

„Liderzy koalicji, w tym sam Jarosław Kaczyński, zadają sobie pytanie, czy z takim partnerem, jakim jest Gowin i w takiej atmosferze, można w ogóle rządzić. Gdyby to zależało ode mnie, to Gowina wyrzuciłbym z rządu już dawno. On nam szkodzi” – dodaje Bortniczuk.

Źr. se.pl