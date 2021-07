Aleksander Kwaśniewski w obszernym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” komentował m.in. na nowo rozgrzany spór dotyczący roszczeń żydowskich w sprawie mienia bezspadkowego. Były prezydent przypomniał, że on sam wetował przed laty ustawę reprywatyzacyjną. Teraz jednak uważa, że można rozważyć „symboliczną” spłatę roszczeń.

Kwaśniewski uważa, że w ostatnich latach Polska stała się bogatszym państwem. „Sprawiamy wrażenie kraju, który ma trochę pieniędzy” – powiedział w rozmowie z „Rz”.

Polityk przypomniał, że w czasie jego prezydentury również pojawiał się problem ustawy reprywatyzacyjnej. „Sam wetowałem ustawę reprywatyzacyjną. Ale jeżeli chce się tę sprawę przeprowadzić w warunkach, dzięki którym Polska ma silny argument – Polska jest krajem z najbardziej zmienionymi granicami po drugiej wojnie światowej, z Holokaustem i milionami ofiar – oczekiwanie, że zrobimy reprywatyzację typu Budapeszt czy Praga, jest całkowicie nierealistyczne” – ocenił Kwaśniewski.

Podkreślił, że w przypadku przygotowywania takiej ustawy należy konsultować się ze społecznością międzynarodową. „Nie może być tak, że przyjmujemy ustawę, o której nie rozmawiamy na drodze dyplomatycznej ani z Amerykanami, ani z Izraelem, ani z innymi krajami, gdzie diaspora żydowska jest odpowiednio silna, np. Francją, Belgią itd.” – powiedział.

Kwaśniewski o „symbolicznej odpłacie”

Kwaśniewski zwrócił uwagę, że Polska dysponuje argumentami pozwalającymi uchylić się od spłaty roszczeń. „Mamy tak zmienione granice, tak zniszczone mienie podczas wojny i straciliśmy tylu obywateli, że wejście w proces reprywatyzacji de facto oznacza niekończący się spór i kłótnie” – zauważył.

„Wiem, że jest to bardzo bolesne i nie do końca fair wobec tych, którzy to mienie stracili” – przyznał Kwaśniewski. „Gdy decydowałem o tym problemie, Polska była jeszcze na bardzo wielkim dorobku. Dziś Polska jest na tyle bogata, że można rozpatrzyć wariant drugi, np. rodzaj symbolicznej odpłaty” – stwierdził.

Źr. rp.pl