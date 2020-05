Jarosław Gowin w internetowym programie Wirtualnej Polski „Tłit” mówił, że zamierza odbyć rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Lider Porozumienia przyznał, że jednym z nowych tematów do omówienia z prezesem PiS jest sytuacja w radiowej Trójce.

„Spotkania na szczycie koalicji rządzącej jeszcze nie było. Byłoby to bardzo wskazane, żeby odbyło się ono jeszcze w tym tygodniu. Są nowe tematy do omówienia, takie jak sytuacja w radiowej „Trójce” – stwierdził Gowin. Zapewnił też, że „będzie się starał porozmawiać z liderami Zjednoczonej Prawicy o tym, co się dzieje w mediach publicznych”. „Jako Porozumienie mamy liczne uwagi co do funkcjonowania tych mediów” – dodał.

Polityk nawiązał też bezpośrednio do sytuacji w radiowej Trójce. „Zdjęcie piosenki z listy, z rankingu prowadzonego od kilku dekad, to jest wydarzenie po 1989 roku bezprecedensowe. To, co stało się z piosenką Kazika, oceniam jako zdecydowanie naganne” – ocenił Gowin.

Czytaj także: Budka w Trójce. Wygłosił oświadczenie i wyszedł

Lider Porozumienia przyznał również, że nie przekonują go wyjaśnienia przedstawione przez redakcję Trójki. Przypomnijmy, że szefowie programu oskarżyli Marka Niedźwieckiego o ręczne układanie piosenek na liście przebojów. „To tłumaczenie wydaje się dziś gołosłowne. Ktoś niestety wykazał się nadgorliwością.” – ocenił Gowin.

„Ta nadgorliwość rozmija się w sposób rażący ze standardami profesjonalnego i uczciwego dziennikarstwa” – stwierdził Gowin. „Ktoś zachował się nieomal jak sabotażysta” – podkreślił.

Źr. wp.pl