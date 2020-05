Występ Janusza Korwin-Mikkego w ramach #hot16challenge oburzył niektórych internautów. Sprawę postanowiła skomentować dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. – To jest piosenka. Utwór. Obudźcie się – napisała. Najwyraźniej jej argumenty nie przekonały Piotra Szumlewicza…

Akcja #hot16challenge2 bije ostatnio rekordy popularności w sieci. W wielkim skrócie polega na zarapowaniu 16 wersów ułożonego przez siebie tekstu, opublikowania go w sieci i wpłacenia dowolnej kwoty na zbiórkę charytatywną na rzecz służby zdrowia oraz walki z koronawirusem.

Początkowo w sieci pojawiały się utwory gwiazd muzyki (swoją wersję nagrał m.in. Dawid Podsiadło, Sokół i Taco Hemingway). Jednak z czasem akcja #hot16challenge zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Wyzwanie podjął RPO Adam Bodnar, prod. Marcin Matczak i Artur Andrus.

Swoją wersję nagrał również Janusz Korwin-Mikke. #hot16challenge w jego wykonaniu cieszy się ogromną popularnością, jednak lewicowi politycy i publicyści mają poważne zastrzeżenia, co do treści np. „Socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty”.

Szumlewicz zgłasza sprawę do serwisu YouTube

Dziennikarz Piotr Szumlewicz poinformował, że zgłosił nagranie do serwisu YouTube. – Korwin-Mikke to na tyle podły tym, że nawet w nagraniu #Hot16Challenge używa mowy nienawiści i zachęca do zabijania ludzi – tłumaczył.

O krok dalej poszedł Maciej Kopiec, poseł Lewicy. Parlamentarzysta poinformował o zawiadomieniu Komisji Etyki Poselskiej. – Stosuje mowę nienawiści, nawołuje do mordowania ludzi i cynicznie wykorzystuje swoją pozycję do szkalowania osób o odmiennych poglądach politycznych – przekonuje polityk.

Gozdyra: Spaliście ostatnie lata pod lodem, czy o co chodzi?

Temat kontrowersji wokół wykonania Korwina-Mikkego podjęła również Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News zauważyła, że polityk podobne poglądy wygłasza od kilkudziesięciu lat, poza tym, chodzi tylko o piosenkę.

„Czyli JKM w raperskim, charytatywnym kawałku, wyśpiewał to, co wygaduje od dekad i nagle niektórzy się obudzili i AKURAT z tym kawałkiem lecą do prokuratury, tak? Z piosenką? Spaliście ostatnie lata pod lodem, czy o co chodzi? To jest piosenka. Utwór. Obudźcie się” – podkreśliła.

Z taką argumentacją nie zgodził się Szumlewicz. Dziennikarz posłużył się w tym kontekście przykładem ISIS. „Czy gdyby naziści i bojownicy ISIS zaczęli rapować swoje idee, to też byłabyś za? Ja akurat od lat powtarzam, że ten typ jest zagrożeniem dla społeczeństwa. To jest nawoływanie do zabijania ludzi. Obudź się” – zaapelował.

Dziennikarka Polsat News odpowiedziała krótko: „Ja rozmawiam o tym, co jest, a nie, co by bylo, gdyby ISIS zaczął rapować” – zaznaczyła.

