Mało kto spodziewał się, że do akcji #hot16challenge dołączy Janusz Korwin-Mikke. Po opublikowaniu nagrania w polityka uderzył Piotr Szumlewicz, który poinformował, że wysłał już zgłoszenie do portalu YouTube, by nagranie zostało usunięte.

Akcja #hot16challenge bije w sieci rekordy popularności. Już jakiś czas temu „wyszła” ze środowiska raperów i obecnie zatacza coraz szersze kręgi. Wczoraj swoją wersję opublikował w sieci Janusz Korwin-Mikke, wywołując oczywiście lawinę komentarzy.

Korwin-Mikke postawił w teledysku na oryginalną stylizację, trzyma w ręku broń, a piosenka uderzyła w jego przeciwników politycznych. I wygląda na to, że to nie koniec, ponieważ Korwin nominował kolegów z Konfederacji: Grzegorza Brauna, Konrada Berkowicza i Artura Dziambora.

Tymczasem nie wszystkim #hot16challenge w wykonaniu Korwina przypadło do gustu. W jednego z liderów Konfederacji uderzył Piotr Szumlewicz. „Korwin-Mikke to na tyle podły tym, że nawet w nagraniu #Hot16Challenge używa mowy nienawiści i zachęca do zabijania ludzi. Dlatego wysłałem do youtuba zgłoszenie, aby nagranie zostało usunięte” – napisał na Twitterze.

Źr.: Twitter/Piotr Szumlewicz, YouTube/NPTV