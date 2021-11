MSZ Iraku nakazało Białorusi zamknięcie dwóch konsulatów w Bagdadzie i Irbilu – informuje Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powodem decyzji były „uproszczone procedury wizowe Białorusi”.

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej zaostrzył się kilka tygodni temu. Od tego czasu napięcie nie tylko nie zmniejsza się, ale stopniowo wzrasta. Na pasie przygranicznym ze strony polskiej obowiązuje stan wyjątkowy, a w strzeżeniu granicy pomaga tysiące żołnierzy.

Niestety, po stronie białoruskiej w dalszym ciągu znajduje się mnóstwo grup migrantów, których do przekraczania granicy w nielegalny sposób zachęcają służby reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Niewykluczone, że wkrótce kanał przerzutowy z Iraku zostanie zablokowany. W sobotę kurdyjski portal Rojnews przekazał informację o zamknięciu białoruskich placówek. Oficjalnym powodem tej decyzji są „uproszczone procedury wizowe Białorusi”.

Iraqi Ministry of Foreign Affairs ordered Belarus to shut down its consulates in Baghdad and Erbil (capital of Iraqi Kurdistan). @AjansRojnews posted a video this morning in which Belarus official flag is being lowered in front of Belarus’ honorary consulate in Erbil. pic.twitter.com/QSmZfzRCYS