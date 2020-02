Inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Greta Thunberg ponownie zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. – Ciężko pracowała, aby zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys klimatyczny – argumentują politycy, którzy zgłosili kandydaturę 17-letniej aktywistki klimatycznej.

W ciągu dwóch ostatnich lat Greta Thunberg stała się postacią znaną na całym świecie. Zaczęło się od akcji strajkowej, którą podjęła młoda aktywistka w 2018 roku. Co piątek, zamiast na zajęcia szkolne, chodziła protestować przed parlamentem w Szwecji. Thunberg strajkowała przeciw bierności rządzących wobec nadchodzącego kryzysu klimatycznego.

Z każdym miesiącem o młodej Szwedce robiło się coraz głośniej. W końcu aktywistka ruszyła w świat, aby apelować do najbardziej wpływowych osób świata o podjęcie działań na rzecz klimatu. Za swoją działalność została zgłoszona do Pokojowej Narody Nobla w 2019 roku. Ostatecznie nagrodą uhonorowany został premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Jednak to nie koniec…

Greta Thunberg zgłoszona przez polityków ze Szwecji

Kandydatura 17-letniej Szwedki pojawiła się także w 2020 roku. Thunberg zgłosiło dwóch szwedzkich posłów – Jens Holm i Hakan Svenneling z Partii Lewicy. – Ciężko pracowała na to, żeby zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys polityczny – podkreślają politycy. Przypomnieli również, że Thunberg działa na rzecz redukcji emisji CO2 oraz światowego dialogu na rzecz ochrony klimatu.

Jak informuje Wirtualna Polska 1 lutego minął termin zgłaszania kandydatur. Lista nominowanych jest objęta tajemnicą, jednak część nazwisk jest ujawniana przez wnioskodawców.

W kontekście zgłoszenia szwedzcy parlamentarzyści wskazują na umowę klimatyczną z Paryża z 2015 roku. Państwa zobowiązały się w niej do działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury do co najmniej 2 stopni w porównaniu z epoką przedindustrialną. Porozumienie przyjęło 147 państw. Aktywiści klimatyczni chcą, aby za umową szły poważne działania na rzecz jej przestrzegania.

Tylko za co? Za wykrzyczane w stronę innych „How Dare You?” Pytam co ona zrobiła takiego przełomowego???

Jeśli ta dziecina dostanie nagrodę to będzie kompromitacja Komitetu Noblowskiego… 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️https://t.co/PCJZDANWae — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) February 4, 2020

Źródło: Wirtualna Polska, Twitter