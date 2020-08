Senat RP odrzucił proponowane podwyżki wynagrodzeń dla polityków. „Szczególnie w dobie szalejącej pandemii i widma recesji nie możemy stawiać się ponad obywatelami naszego kraju” – ogłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Nie będzie podwyżek dla najważniejszych osób w państwie. W poniedziałek wieczorem Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych. Uchwałę poparło 48 senatorów, a 45 zagłosowało przeciw.

Grodzki pogratulował Senatorom: Jedyna słuszna decyzja

Z wyników głosowania zadowolony jest marszałek Senatu Tomasz Grodzki. „Senatorowie demokratycznej większości w swojej zbiorowej mądrości podjęli jedynie słuszną decyzję i odrzucili ustawę wprowadzającą podwyżki dla władzy” – napisał.

„Szczególnie w dobie szalejącej pandemii i widma recesji nie możemy stawiać się ponad obywatelami naszego kraju” – podkreślił.

W podobnym tonie wypowiedział się także szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. „Bardzo dziękuję senatorom demokratycznej opozycji za odrzucenie ustawy o podwyżkach dla polityków i naprawienie błędu, który popełniliśmy w Sejmie” – napisał.

Terlecki: Inicjatorami podjęcia tego tematu była opozycja

Tymczasem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zorganizował w Senacie konferencję prasową, podczas której przedstawił kulisy negocjacji.

„Chciałem wyjaśnić, że inicjatorami podjęcia tego tematu była opozycja. Myśmy się na to zgodzili. Przez kilka dni prowadziliśmy na ten temat rozmowy. To opozycja chciała, żebyśmy to zrobili teraz, w połowie sierpnia, żeby nie przeciągać tej sprawy na wrzesień” – oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Źródło: Twitter, Senat RP, wMeritum.pl