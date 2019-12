Do dwóch groźnych wypadków doszło wczoraj na autostradzie A4. Jeden z nich uchwyciły policyjne kamery. Auto wypadło z drogi i dosłownie wyleciało w powietrze.

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas powrotu do domu. Niestety, na drogach dochodzi wtedy do wielu wypadków. Jazdę utrudniały trudne warunki drogowe, w wielu miejscach padał deszcz i było ślisko.

Na autostradzie A4 doszło wczoraj do dwóch groźnych wypadków. Na 406 kilometrze w stronę Rzeszowa dachowało auto. Niedaleko doszło do drugiego wypadku, tym razem pojazd wypadł z drogi i uderzył w skarpę. Osoba kierująca prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem.

Drugi z wypadków został zarejestrowany przez policyjną kamerę. Widać na niej jak auto dosłownie wylatuje w powietrze i robi pełny obrót. Zdarzenie wyglądało bardzo groźne, jednak funkcjonariusze poinformowali, że nikomu nic poważnego się nie stało. „Na szczęście nikt nie poniósł poważnych obrażeń. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych” – czytamy.

Zdarzenie drogowe km 406 autostrady A4 m. Kryspinów W dniu 26 grudnia br. około godziny 11 policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie udali się na 406 km autostrady A4, kierunek Rzeszów gdzie miało mieć miejsce dachowanie pojazdu. Po przybyciu policjanci oznakowali miejsce zdarzenia i niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanej kierującej. Podczas likwidacji kolizji doszło do kolejnego zdarzenia drogowego, które zarejestrował widerejestrator pojazdu służbowego. Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Na szczęście nikt nie poniósł poważnych obrażeń. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych ! Opublikowany przez Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie Czwartek, 26 grudnia 2019

Źr.: Facebook/Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie