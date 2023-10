Grzegorz Borys cały czas pozostaje na wolności. Psy tropiące wskazały jednak miejsce, które może być kluczowe dla sprawy.

Grzegorz Borys ma 44 lata i podejrzewany jest o zabójstwo 6-letniego chłopca. Mężczyzna miał poderżnąć swojemu dziecku gardło. Ciało chłopca odnalazła jego matka, która poinformowała o tragedii służby.

Jako mordercę wskazała 44-letniego Grzegorz Borysa, swojego męża, który uciekł jednak z miejsca zdarzenia. Mężczyzna, który pozostaje czynnym żołnierzem, nadal jest poszukiwany przez funkcjonariuszy policji.

Nowe informacje w tej sprawie podaje dziennik „Fakt”. Okazuje się, że pojawiły się najnowsze doniesienia związane z prowadzoną przez służby obławą za prawdopodobnym mordercą.

Grzegorz Borys nadal na wolności. Psy tropiące wskazały to miejsce

Obecnie w poszukiwaniach Borysa udział bierze około tysiąca przedstawicieli służb. Poszukiwania skupiają się w tym momencie na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

– To rozległy, zalesiony teren z licznymi zbiornikami wodnymi. To właśnie tam trop znalazły psy tropiące — zaprowadziły śledczych do jednego ze stawów. Miejsce przeszukali nurkowie, ale jak na razie niczego nie znaleziono – podaje „Fakt”.

Pomorska Policja podaje, że funkcjonariusze robią wszystko, co w ich mocny, aby odnaleźć mężczyznę. Dziecku życia nic już nie wróci, jednak kluczowe jest, aby prawdopodobny sprawca poniósł konsekwencje swojego szokującego czynu.

Przeczytaj również: