W wieku 46 lat zmarł Grzegorz „Guzik” Guziński – lider takich zespołów jak Flapjack i Homosapiens. Informację o jego śmierci przekazało między innymi Soundrive. Wcześniej muzyk przebywał w szpitalu, prawdopodobnie w związku z powikłaniami po COVID-19.

Grzegorz Guziński to wokalista i autor tekstów związanych z takimi zespołami, jak Flapjack, Homosapiens i N’Dingue. Gościnnie występował między innymi w Illusion. W ostatnim czasie informowano nieoficjalnie, że trafił on do szpitala. Przyczyną miały być powikłania po przejściu COVID-19.

Kapelę Flapjack „Guzik” tworzył wspólnie z Maciejem „Ślimakiem” Starostą, Maciejem Jahnzem oraz Robertem „Litzą” Friedrichem. Ich album „Ruthless Kick” wydany w 1994 roku przyniósł im nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Teraz Soundrive poinformowało, że Grzegorz Guziński zmarł w wieku 46 lat. Informację w tej sprawie przekazał także dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz. W mediach społecznościowych pożegnał go między innymi Tomasz Organek. „Właśnie dotarła do nas bardzo … wiadomość, Guzik odszedł…” – napisał.

Zmarł Grzegorz „Guzik” Guziński, lider Flapjacka i Homosapiens, jeden z lepszych polskich wokalistów i fajny gość. Rozmawialiśmy jeszcze kilkanaście dni temu… Grałem Guzika w @RTDW_Nowy_Swiat , rozmawialiśmy w @rzeczpospolita . Wielka strata! RIP https://t.co/25M5JRqQyR — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) January 9, 2021

Czytaj także: Pościg zakończył się tragedią. Uciekinier zginął w płomieniach

Źr.: Twitter, Facebook