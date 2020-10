Dr Paweł Grzesiowski poinformował w mediach publicznych, że już nie pracuje w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podlegającym Ministerstwu Zdrowia. Ekspert w dziedzinie immunologii i zdrowia publicznego słynął z bardzo krytycznych opinii na temat działań podejmowanych przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

„Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów.” – napisał dr Grzesiowski na swoim profilu na Twitterze. „Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę” – dodał.

Media wyjaśniają, że Grzesiowski prowadził w CMKP zajęcia z epidemiologii, zdrowia publicznego, na temat szczepień oraz zakażeń szpitalnych. Gdy w Polsce zaczęła się rozprzestrzeniać pandemia koronawirusa, z ekspert zaczął często wypowiadać się dla mediów. Jego opinie nierzadko było mocno krytyczne w stosunku do kroków podejmowanych przez rządzących.

Grzesiowski popierał zamknięcie cmentarzy

Ekspert nierzadko przedstawiał dość radykalne rozwiązania. „Okres Wszystkich Świętych należy rozłożyć na poszczególne weekendy, a 1 listopada zamknąć cmentarze. Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas” – mówił niedawno w rozmowie z Interią. Dodaje, że decyzję należy ogłosić z dużym wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili 30 października. „Wtedy ludzie dostaliby szału” – oceniał Grzesiowski.

Onet wyjaśnia, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie. Placówka prowadzi studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Uczelnia zapewnia możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadzi studia doktoranckie.

Kolejny rekord

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 12 tysiącach nowych przypadków koronawirusa w Polsce. To kolejny rekord – wczoraj po raz pierwszy przekroczona została granica 10 tysięcy przypadków. Z kolei łączna liczba osób zmarłych przekroczyła 4 tysiące.

Resort poinformował również o śmierci 168 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 214 686 przypadków zakażenia koronawirusem. 4 019 osób nie żyje a 102 204 uznano za wyzdrowiałe.

