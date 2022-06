„Gazeta Wyborcza”, powołując się na anonimowe źródła w Prawie i Sprawiedliwości informuje, że partia rządząca prawdopodobnie będzie chciała zwaloryzować program 500 plus. Wysokość nowego świadczenia miałaby sięgnąć 700 złotych. Pierwsze informacje w tej sprawie mogą pojawić się już podczas sobotniej konwencji partii.

W kwestii waloryzacji programu 500 plus wypowiedziało się już wielu polityków. Z powodu inflacji, realna wartość świadczenia znacząco spadła. Z obliczeń ekspertów wynika, że na koniec marca 2022 roku realna wartość 500 plus w stosunku do 2016 roku wynosiła mniej niż 400 złotych.

Kilka dni temu na antenie Polskiego Radia 24 doniesienia o waloryzacji świadczenia komentował poseł PiS Paweł Lisiecki. „Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam, że przedstawimy propozycje w sprawie waloryzacji 500 plus. Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewaloryzować na poziomie 40 procent” – mówił.

Teraz „Gazeta Wyborcza”, powołując się na anonimowe źródła w PiS, podaje, że ugrupowanie zamierza podnieść świadczenie i to aż do 700 złotych. Podwyżka miałaby zostać przeprowadzona w ramach przyszłorocznej kampanii wyborczej i być jedną z najsilniejszych kart przetargowych partii rządzącej. Nie jest jednak wykluczone, że pierwsze wzmianki o waloryzacji pojawią się już podczas sobotniej konwencji PiS.

