Ta wypowiedź z „Debaty sztabów” w Polsacie podbija internet. Wojciech Hadaj, reprezentant Krzysztofa Stanowskiego wypowiedział się na temat pozostałych uczestników. – Jestem pod ogromnym wrażeniem mądrości państwa odpowiedzi na pierwszy i drugi temat – powiedział. W pewnym momencie pozostali uczestnicy zaczęli się śmiać.

Wojciech Hadaj, były spiker piłkarski, a obecnie znany ze swoich występów komentator w mediach Krzysztofa Stanowskiego, pojawił się w poniedziałkowej „Debacie sztabów” w Polsacie.

Ci, którzy spodziewali się niekonwencjonalnego wystąpienia, nie zawiedli się. Hadaj już w pierwszym pytaniu o demografię dał „popis”. – Myślę, że kandydat Krzysztof Jakub Stanowski znalazłby sposób, jak zwalczyć spadającą demografię. Skoro zaproponował na jednej z debat, żeby przyznać 500 zł na każdą świnię i 500 zł dla każdego człowieka, który uważa się za świnię, to rozszerzmy to rozdawnictwo – zaproponował.

– Proponuję, żeby zasady walki z ciągle malejącym przyrostem naturalnym sprowadzić do czystych finansów. 1500 zł na pierwsze dziecko, 3000 na drugie dziecko i 5000 na każde kolejne dziecko. I będzie po problemie – wyjaśnił.

Hadaj wywołał śmiech u oponentów. Co takiego powiedział?

W pewnym momencie, kiedy doszło do następnego pytania, Hadaj zaczął… wychwalać swoich oponentów. – Szanowni państwo, zanim odpowiem na postawione pytanie, podzielę się refleksją. Jestem pod ogromnym wrażeniem mądrości państwa odpowiedzi na pierwszy i drugi temat – powiedział ze śmiertelną powagą.

– Odnoszę wrażenie — pewności nie mam, że państwo, tak mądrze odpowiadając na te pytania, uwaga, będzie grubo, musieliście znać te pytania – wypalił w końcu, wywołując śmiech u innych uczestników.

Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego) poszedł na #DebataSztabów i wybrał przemoc XD pic.twitter.com/rVmHE8p6gs — Łysy z Poznania (@LysyZPoznania) May 5, 2025

hahaha nie mogę, jaki kot! prowadzący czyta i się powstrzymuje od śmiechu XD#debata #hadaj pic.twitter.com/z13y2nAhAw — outwest (@outwest114) May 5, 2025

Hadaj jest jaki jest, jego widok wśród elyty politycznej ma coś w sobie… pic.twitter.com/wmUeo5P6JJ — zdzichu (@Asmerinhooo2) May 5, 2025

Zdecydowanie poważniej potraktował pytanie o Ukrainę. Hadaj dał do zrozumienia, że nasi sąsiedzi powinni być nam wdzięczni za pomoc. Jednak priorytetem powinny być interesy polskie, a nie ukraińskie. – Jak słucham niektórych z państwa, to odnoszę wrażenie, że bardziej wam zależy na dobru Ukrainy, niż na dobru Polski. Jest to coś, czego nie mogę przyjąć. – stwierdził.

Wojciech Hadaj w kwestii Ukrainy powiedział to, co sądzą Polacy👇#DebataSztabów pic.twitter.com/tZH0I7XTMl — Łysy z Poznania (@LysyZPoznania) May 5, 2025

