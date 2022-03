Hakerzy przeprowadzili duży cyberatak na strony rosyjskiej agencji informacyjnej TASS oraz na strony innych rosyjskich mediów. Odbiorcy w Rosji widzieli na stronach apele o powstrzymanie Władimira Putina.

Hakerzy umieścili na stronie TASS komunikat wzywający Rosjan do powstrzymania Władimira Putina przed kontynuowaniem wojny na Ukrainie. „Putin zmusza nas do kłamstwa i stwarza zagrożenie dla nas wszystkich… To nie nasza wojna, powstrzymajmy go!” – brzmiał komunikat.

„Wzywamy was: powstrzymajcie to szaleństwo, nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć” – apelują hakerzy.

Obecnie strona TASS działa już normalnie. W ostatnich dniach podobne cyberataki wymierzono także w inne rosyjskie media.

W poniedziałek rano doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko przekazał, że ukraińskim hakerom z grupy Cyborgs-Spam of Ukraine udało się włamać na stronę internetową Kremla i upublicznić bazę danych telefonicznych urzędników.

Źr. Interia