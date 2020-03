Szymon Hołownia postanowił na Twitterze zwrócić się do władz kościelnych w sprawie epidemii koronawirusa w Polsce. W jego ocenie biskupi powinni wydać „jasno sformułowany komunikat” dotyczący przyjmowania komunii Św.

We wtorek przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym komunikacie zaapelował do księży o zwiększenie liczby Mszy Św. w kościołach. W ten sposób, w każdej z nich uczestniczyłoby mniej osób, co zmniejszyłoby ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednak Szymon Hołownia uważa, że to zbyt mało.

Abp Gądecki podkreślił również, że osoby starsze, czy schorowane nie muszą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. Zamiast tego, lepiej aby wybrały śledzenie transmisji w telewizji. Msze Św. są transmitowane np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

Szymon Hołownia, kojarzony dawniej jako dziennikarz związany z Kościołem, uważa jednak, że władze kościelne powinny pójść dalej. W jego ocenie konieczne jest, aby Episkopat wystosował komunikat, w którym nakazuje przyjmować Komunię jedynie na rękę.

„Biskupi, oczekuje jasno sformułowanego komunikatu: Komunia powinna być wydawana tylko na rękę. Nie fakultatywnie, ale obowiązkowo. Jeżeli choć jedna osoba zarażona przyjmie komunię do ust, istnieje ryzyko przekazania wirusa dalej drogą kropelkową.” – twierdzi Hołownia.

Komunia powinna być wydawana tylko na rękę. Nie fakultatywnie, ale obowiązkowo. Jeżeli choć jedna osoba zarażona przyjmie komunię do ust, istnieje ryzyko przekazania wirusa dalej drogą kropelkową. #Hołownia2020 — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 11, 2020

