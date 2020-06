Po tym jak Rafał Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, Szymon Hołownia na dobre utracił drugą lokatę w sondażach. Tym samym nie ma też szans na wejście do drugiej tury. Czy w tej sytuacji polityk zechce współpracować z Koalicją Obywatelską?

Okazuje się, że takie rozmowy pomiędzy obydwoma środowiskami politycznymi trwają za kulisami, o czym informuje „Super Express„. „Ten scenariusz jest całkiem możliwy. Hołownia widzi, że sam po wyborach nic nie wskóra. Wciąż się waha czy może budować coś z nami” – mówi „SE” poseł PO.

Takiego wariantu nie wyklucza też Tomasz Siemoniak. „Wszystko będzie zależało od jego wyniku i woli dalszego uczestnictwa w polityce. Jego wyborcy są krytyczni wobec PiS, podobnie jak nasi. Po każdych wyborach prezydenckich kandydat, który uzyskuje niezły wynik, ma potencjał polityczny. Liczę, że Hołownia poprze w drugiej turze Trzaskowskiego” – powiedział gazecie.

Sam Hołownia również zapewnił niedawno w nagraniu w mediach społecznościowych, że poprze Trzaskowskiego. „Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło. Ale nie chcę do tego dopuścić, mam głębokie przekonanie oparte o dane, że on przegra w II turze. Uratuje Platformę Obywatelską na jakiś czas, ale z Dudą przegra” – stwierdził.

Czytaj także: Hołownia ujawnia, jak zagłosuje w II turze. „Oczywiście, że na niego zagłosuję”

Źr. se..pl; dorzeczy.pl