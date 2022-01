Po pierwsze należy zablokować ceny gazu służącego do celów grzewczych na najbliższe pół roku. Państwo ma na to pieniądze z handlu uprawnieniami do emisji CO2 – mówi Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 ujawnia punkty swojego planu naprawy kryzysowej sytuacji energetycznej.

Szymon Hołownia wiele miejsca poświęca problematyce energii. Narastający w ostatnich tygodniach kryzys energetyczny skłonił byłego kandydata na prezydenta do zaprezentowania opinii na temat obecnych wydarzeń.

W jego ocenie próbę naprawy sytuacji należy zacząć od zablokowania cen gazu grzewczego. – W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, od 2015 r. rząd polski uzyskał z tego tytułu 50 mld zł. To pieniądze, które nie powinny być rozwalane na komisję macierewiczowskie czy nikomu niepotrzebne Polski Instytut Rodziny i Demografii – ocenił.

Kolejnym punktem, któremu poświęcił uwagę jest przeniesienie dochodów z handlu emisjami na pomoc najuboższym oraz na inwestycje w zieloną energię. – Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdyby poprzednie rządy i ten rząd potraktowały temat poważnie, budowały i wspierały odnawialne źródła energii – podkreślił.

Według Hołowni rząd powinien ustąpić Komisji Europejskiej ws. sporu o sądownictwo, co pomogłoby uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. Lider ruchu Polska 2050 apeluje również o zakończenie sporu o Turów z Czechami.

-Dość kłamstw, czas na rzeczowe i konkretne rozmowy z górnikami, którzy muszą wiedzieć, jaki plan polityki energetycznej ma państwo, kiedy i co zamierza zamykać, jak przestawiać tę branżę z węgla na zieloną energię – zaznacza.