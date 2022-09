Już we wtorek ma odbyć się spotkanie sił opozycyjnych pod patronatem byłych prezydentów – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Przy tej okazji Szymon Hołownia w rozmowie z „Super Expressem” mówił o pierwszych planach dotyczących ewentualnych rządów opozycji.

Debata zorganizowana pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego odbędzie się w 25 rocznicę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO. „Będzie to konferencja z udziałem przestawicieli opozycji, a tematem jest bezpieczeństwo Polski, zmiany w polityce państwa polskiego w obliczu nowej sytuacji, jaką jest wojna na Ukrainie” – mówi w rozmowie z „Faktem” Bronisław Komorowski. „Od Lewicy po Jarosława Gowina. Wszyscy liderzy będą mieli wystąpienie, a potem przewidziano podsumowanie i dyskusję panelową” – dodał.

W wydarzeniu udział weźmie między innymi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego ugrupowanie jest w sondażach trzecią siłą polityczną a coraz więcej wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie uzyskać wyniku, który pozwoli na samodzielne rządy. W tej sytuacji to właśnie zjednoczona opozycja może przejąć stery w kraju i stworzyć rząd.

Hołownia w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do swoich planów politycznych. „Na pewno będziemy chcieli mieć w rządzie zielonego wicepremiera” – powiedział, odnosząc się do funkcji wicepremiera do spraw klimatu i środowiska. „Nie wiem, czy to ja nim będę, czy jakiś ekspert. Ludzie, którzy są wybitnymi ekspertami w danych dziedzinach powinni piastować tego typu funkcje państwowe. Ja się na tym znam, bo się orientuję, bo jesteśmy od bardzo dawna. Będziemy też szukać stanowisk dających wpływ na Sejm. Ale rozdawanie stanowisk dzisiaj byłoby idiotyczne” – dodał.

Źr.: Fakt, Super Express