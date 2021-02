Zawrzało na linii Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050. Szymon Hołownia zareagował na wypowiedź wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, który powiedział, co sądzi o „podbieraniu” posłów opozycji przez formację byłego kandydata na prezydenta. – Jeżeli ja jestem człowiekiem o mentalności kreta, to on jest człowiekiem o mentalności ciecia – odpowiada Hołownia.

Ruch Polska 2050 powiększa się. Jeszcze we wrześniu do drużyny Szymona Hołowni dołączyła posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. W styczniu szeregi Polski 2050 zasilili: senator Jacek Bury i posłanka Joanna Mucha. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom w niedalekiej przyszłości możemy liczyć na kolejne transfery polityczne.

Ofensywną politykę Szymona Hołowni skrytykował wicemarszałek Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Nazywam to po prostu draństwo, nikczemność i podłość. Jeżeli ktoś podbiera posłów z innych ugrupowań opozycyjnych, to w istocie wyklucza się z grona opozycji – powiedział w poniedziałkowej rozmowie z RMF FM.

– Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera PiS-owi posłów. I wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz to jest po prostu działanie szkodnicze. To jest takie działanie faceta o mentalności kreta – dodał.

Hołownia reaguje na wypowiedź wicemarszałka Sejmu z PSL: Nie rozumie, o co się dzisiaj toczy gra

Na odpowiedź lidera Polski 2050 nie trzeba było długo czekać. Lider Polska 2050 najpierw opublikował fragment czeskiej kreskówki „Krecik”. Następnie odniósł się do sprawy w transmisji w mediach społecznościowych. – Jeżeli ja jestem człowiekiem o mentalności kreta, to on jest człowiekiem o mentalności ciecia, politycznego oczywiście. Dlatego, że nie rozumie, o co się dzisiaj toczy gra – ocenił.

W opinii Hołowni część opozycji zajmuje się wewnętrznymi sprawami, zamiast spojrzeć szerzej na politykę. – Pilnuje swojego stanu posiadania, siedzi w tym swoim posterunku i pilnuje stanu posiadania opozycji, ale ten stan posiadania opozycji nic nie zmienia, nie pozwala wygrać z PiS-em, zmienić rządu – ocenił.

– Co, będziecie sobie siedzieli, panie Zgorzelski, na tych pięciu procentach i wysiadywali je, licząc, że wam urośnie do sześciu albo że się sześć i pół wykluje? Weźcie się w końcu do roboty – zaapelował.

"Wicemarszałek Zgorzelski udał się do mediów i powiedział, że jestem człowiekiem o mentalności kreta i to, co robię, to draństwo. Wielkim cierpieniem dla @KosiniakKamysz musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno." – @szymon_holownia pic.twitter.com/XXcfCyoiBK — Polska 2050 Live 🇵🇱 🇪🇺🌍🌱🐾 (@Polska2050_live) February 2, 2021