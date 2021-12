Szymon Hołownia powraca do koncepcji wcześniejszych wyborów. Lider ruchu Polska 2050 wskazał możliwe do zrealizowania scenariusze przez Jarosława Kaczyńskiego. Zasugerował nawet dzienną datę ewentualnych wyborów.

Jeszcze w ubiegłym roku, niemal co miesiąc Szymon Hołownia przedstawiał kolejne daty przedterminowych wyborów w Polsce. Z relacji polityka wynikało, że w obozie władzy nieustannie rozważano scenariusze przedwczesnych wyborów.

Temat ten powrócił w dzisiejszej rozmowie Hołowni w Radiu ZET. – Kłopot jest z datą wyborów. Jeżeli Kaczyński zrobi te wybory na szybko, bo ja go sobie wyobrażam, że pójdzie w pewnym momencie do telewizji na święta np. i powie: słuchajcie sytuacja jest dramatyczna, jest bardzo ciężko, muszę się bujać z jakimiś Mejzami, to osłabia ducha, potrzebujemy większości, to sytuacja w której musimy odbudować silną większość – stwierdził.

@szymon_holownia: Wyobrażam sobie, że Kaczyński ogłasza w święta wybory. Liderzy polityczni muszą wyczuć jego kalendarz i go przejąć @RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET

Lider Polska 2050 zasugerował jednak jeszcze inny wariant. – Albo Dudą to zrobi. Bo Dudą to może zrobić od 31 stycznia do 14 lutego i wtedy wybory są 27 marca – ogłosił. Lider Polska 2050 nawiązał w ten sposób do procedury, która przewiduje skrócenie kadencji Sejmu, w przypadku nieprzedstawienia prezydentowi ustawy budżetowej w ciągu czterech miesięcy.