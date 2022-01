Szymon Hołownia przedstawił plan, który ma zapewnić wygraną w wyborach parlamentarnych. Lider Polski 2050 zapowiedział, że politycy jego formacji w najbliższym czasie odwiedzą wszystkie gminy na terenie Polski.

Podczas konferencji prasowej w Końskich, Hołownia zainaugurował objazd wszystkich gmin w Polsce. Polityk podkreślał, że kluczem do zwycięstwa jest przekonanie osób, które do tej pory nie brały udziału w wyborach lub popierały inną partię.

„To tutaj, a nie tylko na Błoniach Wilanowskich, rzeczywiście decydują się losy Polski, to tutaj ludzie będą się decydować w miastach takich jak Końskie. Czy zmienimy rzeczywiście te władzę, która prowadzi Polskę w złym kierunku, czy zostaniemy w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, pełni obaw, pełni pytań jak sytuacja będzie w dalszym ciągu w Polsce wyglądała” – powiedział Hołownia.

„Tym wyjazdem do Końskich chciałem zainaugurować kampanię, ten nasz projekt, o którym mówiłem w kampanii zwycięstwa kilkanaście dni temu. Strategia zwycięstwa, jednym z jej elementów jest nasza obietnica, że do wyborów niezależnie od tego kiedy będą, na razie zakładamy, że w terminie konstytucyjnym w 2023 roku w październiku pewnie, że do wyborów odwiedzimy, już nie wszystkie powiaty, które odwiedziliśmy w ramach akcji Poznajmy się, ale odwiedzimy wszystkie polskie gminy, których jest prawie 2,5 tysiąca” – powiedział Hołownia.

Lider Polski 2050 stwierdził, że zawsze popierał program 500 plus, bo „w sensowny sposób poradził sobie z biedą strukturalną w polskich rodzinach”. Zaznaczył, że obecnie najważniejsza stała się jednak walka z inflacją.

Hołownia wskazał, że wybory wygra partia, która zapewni Polakom „tanią energię i ceny żywności takie, na jakie ich będzie stać”. „Zwycięstwo w Polsce będzie wtedy, kiedy dzieci będą miały taką szkołę, że po podstawówce będą miały płynny angielski i umiejętność programowania” – powiedział.

Źr. dorzeczy.pl