Szymon Hołownia nie planuje dołączać do Koalicji Obywatelskiej – informuje Michał Kobosko, pełnomocnik sztabu wyborczego Hołowni. O kulisach rzekomych rozmów pomiędzy sztabami dwóch kandydatów informował sobotni „Super Express”.

Sobotnie wydanie „SE” informuje, że przedstawiciele PO mają namawiać Hołownię do połączenia sił. „Ten scenariusz jest całkiem możliwy. Hołownia widzi, że sam po wyborach nic nie wskóra. Wciąż się waha czy może budować coś z nami” – mówi „SE” poseł PO.

Nie trzeba było długo czekać na komentarz ze sztabu Hołowni. „W nawiązaniu do informacji, jakie ukazały się w dzisiejszym Super Expressie stanowczo zaprzeczam jakoby miały miejsce jakiekolwiek rozmowy dotyczące dołączenia Szymona Hołowni do KO” – pisze w oświadczeniu Kobosko. „Oświadczam, że są to informacje nieprawdziwe. Nie było takich rozmów, jak również nie toczą się one obecnie” – dodał.

„Szymon Hołownia nie jest zainteresowany dołączaniem do którejkolwiek z partii. Jego obecni zwolennicy, jak i ci poważnie rozważający oddanie na niego głos, to w dużej mierze osoby, które w przeszłości głosowały na różne partie – i bardzo się nimi rozczarowały” – kontynuuje Kobosko.

„Szymon Hołownia nie zamierza rozwiązywać poważnych problemów wewnętrznych Platformy Obywatelskiej”. „Zarówno partia, jak i jej kandydat w wyborach prezydenckich muszą sobie poradzić sami z tym wyzwaniem” – podkreślił Kobosko.

Źr. polsatnews.pl; se.pl