Nie mamy innej PKW niż ta, nie mamy innego SN niż ten, oczywiście po całym tym bałaganie, który PiS w SN i w systemie powołania PKW zrobił – ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polityk ostro odniósł się do propozycji powtórzenia wyborów prezydenckich.

Temat liczenia głosów i unieważnienia wyborów prezydenckich pojawił się na wtorkowej konferencji prasowej Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu podkreśla, że nie zmienił zdania i zamierza umożliwić zaprzysiężenie Karolowi Nawrockiemu.

– Mój głos się nie zmienił. (…) Wybory prezydenckie korzystają z domniemania ważności, mam w tej sprawie bardzo jasne opinie prawne, które zostały zamówione przez Sejm jeszcze w styczniu, czyli nie można mieć do nich zarzutu, że są zamawiane pod coś, pod określoną sytuację – podkreślił.

– Mam nadzieję że SN w tej formule, która jest, doprowadzi do tego, że we wszystkich tych miejsc, w których były jakiekolwiek nieprawidłowości dot. liczenia głosów, zarządzi ponowne przeliczenie głosów, co jest przede wszystkim w interesie zwycięskiego kandydata, bo to rzecz, którą mówiłem i Karolowi Nawrockiemu i mam nadzieję mówić prezydentowi Dudzie – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Hołownia o planie powtórzenia wyborów: Wie pan czym się skończą?

Hołownia w ostrych słowach odniósł się do wystąpień medialnych Romana Giertycha, który poddaje w wątpliwość wyniki wyborów prezydenckich. Marszałek Sejmu uważa, że jeśli – zgodnie z planem niektórych zagorzałych zwolenników Koalicji Obywatelskiej – odbyłyby się w Polsce kolejne wybory prezydenckie, wówczas ich wynik byłby jednoznaczny już w I turze.

– Gdyby Roman Giertych nadal decydowałby o tym – rozumiem że chce decydować czasami za Zgromadzenie Narodowe i za wiele innych instytucji państwa – [i doprowadziłby – red.] do kolejnych wyborów, które wie pan czym się skończą? Karol Nawrocki wygra je w I turze 70 proc. – odparł.

– Dlatego że emocji społecznej, która powie: aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach, nie da się powstrzymać i ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj – wyjaśnił.

🗣️ "@GiertychRoman jest bardzo kreatywnym prawnikiem, wymyśla różne koncepcje. Wiem, że nie chce się też zgodzić wewnętrznie z wynikiem wyborów. (…) On może pisać na Twitterze, ja odpowiadam za państwo"



— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 24, 2025

