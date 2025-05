Szymon Hołownia skomentował wyniki exit poll, które wskazują na niespodziewanie słaby wynik urzędującego marszałka Sejmu. Lider Trzeciej Drogi zajął dopiero szóste miejsce i przegrał nawet z Grzegorzem Braunem i Adrianem Zandbergiem.

Chwilę po ogłoszeniu wyników exit poll w sztabie Trzeciej Drogi zapanował smutek. Szymon Hołownia zdobył 4,8 proc. głosów i przegrał nawet z niedoszacowanym we wcześniejszych sondażach Grzegorzem Braunem. To właśnie jego zaatakował Hołownia w sowim wystąpieniu.

„Przede wszystkim dziękuję, że tu jesteście, przed chwilą skandowaliście: będzie dobrze. Okazuje się, że jeszcze nie tym razem, jeszcze nie teraz. Ale musimy sobie dzisiaj też powiedzieć jasno, że jesteśmy w drodze, jesteśmy w momencie, w którym od naszej determinacji będzie zależało, czy nastąpi wreszcie w Polsce zmiana” – mówił.

Następnie przypuścił atak na Brauna. „Czy to są wyniki naszych marzeń? Oczywiście patrzę na nie z bardzo dużym niepokojem. […] Ten sygnał, który teraz dostajemy na bieżąco, że kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu zdobywa aż takie poparcie w naszym społeczeństwie, to choćby samo to oznacza, że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie, jako naród. W bardzo trudnym punkcie, jako Rzeczpospolita” – mówił Hołownia.

Lider Trzeciej Drogi wierzy, że wyniki jeszcze ulegną zmianie. „Wierzę, że te wyniki wzrosną i zobaczymy 7-8 procent jutro rano. To nie są skomplikowane wybory do liczenia, więc przypuszczam, że te wyniki będą dość szybko się aktualizowały” – powiedział.

Hołownia ocenił, że te wyniki, to „żółta kartka dla koalicji”. „Ponad 60 procent głosów zdobyli kandydaci według tego sondażu związani z tymi, którzy działania naszej koalicji krytykują. I my dzisiaj też powinniśmy powiedzieć sobie jasno my jako ruch, jako trzecia droga zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w tej koalicji, za to, że jesteśmy w tym rządzie” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. WP