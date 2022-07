Iga Świątek korzysta z zasłużonego odpoczynku. W ostatnim czasie polska tenisistka odpoczywała na północy Włoch, ale w weekend wybrała się do Austrii, by obejrzeć zmagania kierowców Formuły 1 na Red Bull Ringu. Znalazła też czas na rozmowę z Aldoną Marciniak, którą opublikowało Eleven Sports.

Formuła 1 w miniony weekend przeniosła się do Austrii, gdzie kierowcy rywalizowali na Red Bull Ringu. W niedzielnym wyścigu górą okazał się Charles Leclerc. Monakijczyk pod koniec wyścigu miał duże problemy z samochodem, ale ostatecznie udało mu się wygrać. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen a trzeci był Lewis Hamilton.

Zmagania kierowców oglądała Iga Świątek, która korzysta z zasłużonego odpoczynku. Polka w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu, kończąc niesamowitą serię 37 zwycięstw z rzędu. Świątek odpoczywała na północy Włoch, ale dotarła też do Austrii, by obejrzeć zmagania kierowców.

Polka udzieliła również wywiadu stacji Eleven Sports, nie kryjąc zachwytu całym wydarzeniem. „Bez specyficznych pytań, bo na pewno się zbłaźnię. Ale bardzo mi się podobało. Mega się dzisiaj bawiłam” – zaczęła w swoim stylu. „W padoku byłam u ekipy Alpine. Tam tłumaczyli nam różne specyfikacje. Spotkałam się też z Susie Wolff i Toto” – dodała, odnosząc się oczywiście do Toto Wolffa, szefa Mercedesa.

Iga Świątek odniosła się też do problemów Charlesa Leclerca pod koniec wyścigu. Tutaj również nie zabrakło jej charakterystycznego humoru. „Chciałam, żeby Ferrari dobrze pojechało. Nie wiem, co się stało z silnikiem. Było mi smutno, ale cieszę się, że Leclerc wygrał. Verstappen na pewno był faworytem i wczorajszy sprint pokazał, że potrafi zrobić super przewagę… Jeżu, brzmię, jakbym się na tym znała” – powiedziała.

Podczas wywiadu pojawiło się też pytanie o dalsze plany Polki. Iga przyznała, że pojawi się oczywiście na turnieju Poland Open, który rozpocznie się 25 lipca w Warszawie, a następnie uda się do Stanów Zjednoczonych. „Pierwszy raz będę grała turniej w Polsce. To jest bardzo ekscytujące. Będzie pewnie duże zainteresowanie, a potem polecimy do Stanów Zjednoczonych. Będzie Toronto, Cincinnati i US Open” – poinformowała.

Źr.: Twitter/ELEVEN SPORTS PL