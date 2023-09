Iga Świątek odpadła z turnieju US Open i po długim czasie straciła pozycję liderki światowego rankingu. Najlepsza polska tenisistka podsumowała ostatnie wydarzenia w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Iga Świątek nie obroni tytułu zwyciężczyni US Open. W IV rundzie przegrała z Jeleną Ostapenko w meczu IV rundy 6:3, 3:6, 1:6. Niestety oznaczało to nie tylko odpadniecie z turnieju, ale również utratę pozycji liderki w światowym rankingu najlepszych tenisistek. Na miejsce Polski wskoczy Białorusinka, Aryna Sabalenka.

Świątek opublikowała wpis w mediach społecznościowych. „Przez ostatnie 1,5 roku miałam szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o “bronieniu”, “obronie”: tytułów, pozycji w rankingu, punktów. Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę “bronić” – i to dobry moment, żeby o tym wspomnieć” – rozpoczęła.

Dalsze słowa Polki wskazują, że na pewno nie odpuści. „Sport to cykl zmian, jak w życiu, w którym można po prostu wygrać albo przegrać – i tyle, to takie proste. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na… ZDOBYWANIE, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta” – pisze Świątek.

„Podczas US Swing w tym roku na pewno mogłam wygrać i zdobyć więcej – jasne, że tak. Wiem, że oczekiwaliście więcej, wielu oczekiwało “bronienia” pozycji nr 1, tytułu. Ja zostanę jednak przy tym, że ciężko pracując, rozwijając się i robiąc swoje, stworzę sobie kolejne szanse do ZDOBYWANIA, OSIĄGANIA swoich celów, nigdy bronienia. Dbając o wysokie standardy w tym, co robię, ucząc się od najlepszych w tym sporcie i przede wszystkim od mojego zespołu” – kontynuuje Świątek. Na zakończenie podziękowała kibicom za wsparcie.

