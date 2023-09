Zbigniew Boniek stanowczo zareagował na niedawny wywiad Roberta Lewandowskiego. Kapitan polskiej reprezentacji otwarcie uderzał w niektórych przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej, a nawet w swoich kolegów z drużyny narodowej.

Lewandowski narzekał na brak śmiałości młodszych kolegów z reprezentacji. Wspomina, że gdy sam zaczynał swoją karierę starał się jak najwięcej dowiedzieć od starszych kolegów. „Ja do nich chodziłem, pytałem ich: „jak to wygląda u was w klubie?” A czy do mnie ktoś przychodzi i pyta, jak to było w Bayernie albo jak jest w Barcelonie? To znikomy procent. Gdy ktoś puka, to otwieram – mówił kapitan polskiej reprezentacji.

„Okej, gram w Barcelonie, ale jestem człowiekiem i można ze mną porozmawiać. Wielokrotnie to ja wyciągałem tę rękę, ale w pewnym momencie stwierdziłem: po co? Ile można wyręczać? Jeśli ktoś boi się do mnie podejść prywatnie, to co dopiero na boisku?” – kontynuował Lewandowski.

Te słowa wywołały ogromne zamieszanie. Zdecydowanie zareagował na nie również Zbigniew Boniek. Na kanale Prawda Futbolu w serwisie YouTube w rozmowie z Robertem Kołtoniem krytycznie ocenił wystąpienie Lewandowskiego. „Jest kilka tematów, z którymi się nie zgadzam. Jednym z nich jest stosunek do młodych piłkarzy” – zaczął.

„W życiu tak jest, że zawsze bogatszy przygarnia biedniejszego, a nie na odwrót. Robert Lewandowski, będąc najlepszym zawodnikiem i najbardziej rozpoznawalnym, to on powinien przytulić do siebie młodych piłkarzy, wymagać czegoś od nich, zapoznać z pewnymi rzeczywistościami, rozmawiać, pójść z nimi na kawę” – mówił Boniek.

„Z tego co słyszę, to ostatnimi czasy Robert skupia się na treningu, potem kilka prywatnych spraw. To nic złego, ale nie możesz narzekać na młodych, bo jeżeli wejście młodych do drużyny jest utrudnione i ci się to nie podoba, to jest to też przede wszystkim twoja rola i twoje zadanie” – podkreślił Boniek.

„Pierwszy gest robi człowiek, który ma wyższy standard życiowy, bo ten słabszy nie wie jak postąpić, co zrobić. Jest zestresowany, przyjeżdża pierwszy raz i nie wie, co go czeka. A to jak się w tej kadrze czuje jest zasługą zawodników starszych. Nie wiem, dlaczego Robert to powiedział i z tym bym się troszeczkę nie zgodził” – powiedział Boniek.

Źr. Sportowe Fakty WP